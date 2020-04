La Stampa - Il Fenerbahce pensa a Giampaolo per la panchina

L'ex allenatore del Milan e della Sampdoria è entrato nei radar del club turco: il presidente apprezza la sua capacità di lavorare coi giovani.

Sei mesi fa Marco Giampaolo lasciava il dopo un inizio di stagione complicato, tra le critiche e risultati che non arrivavano. Al suo posto al dirigenza sceglieva Stefano Pioli per provare a voltare pagina. L’ex allenatore della finora ha guardato da fuori, ma presto potrebbe tornare protagonista.

Secondo ‘La Stampa’, il tecnico pescarese sarebbe infatti nel mirino del . Il club turco sta vivendo una stagione difficile, al settimo posto in classifica e a -13 dal Trabzonspor e dal Basaksehir, il duo di testa che guida la Süper Lig.

Dopo l’addio di Ersun Yanal a inizio marzo, la squadra è stata in mano ai suoi vice allenatori. Il presidente Ali Koc si è però messo alla ricerca di un nuovo tecnico da cui ripartire una volta che si tornerà a giocare a calcio.

Giampaolo rientrerebbe tra questi. Il Fenerbahce apprezza in particolare modo la sua capacità di lavorare con i giovani. Per il tecnico sarebbe la prima esperienza all’estero, dopo aver giocato e allenato soltanto in per tutta la sua carriera.