La stagione di Paulo Dybala: dalla trattativa con il Manchester United al premio MVP

Da zero a cento. Nella stagione di Paulo Dybala è successo di tutto: prima designato a lasciare la Juve, poi premiato come miglior calciatore.

È passato esattamente un anno da quando Paulo Dybala era in procinto di lasciare la , direzione . La società bianconera aveva messo in piedi una trattativa articolata con i Red Devils, per arrivare a Romelu Lukaku.

Il Manchester United in cambio aveva di fatto chiesto Paulo Dybala, che la Juventus dopo una stagione altalenante, sotto la gestione di Allegri, aveva deciso di sacrificare di fronte alla necessità di acquistare una prima punta di spessore come Lukaku.

Ma poi fu la stessa 'Joya' a mettersi di traverso nella trattativa: qualche giorno di riflessione e la decisione maturata di restare alla Juventus a qualsiasi costo. Dybala ha voluto scommettere sulla propria forza e sul cambio di allenatore bianconero: era convinto che con Maurizio Sarri avrebbe trovato nuovi stimoli ed una nuova collocazione in campo.

E così fu. Dybala comincia a convincere Maurizio Sarri, ma a causa della Copa America comincia la vera preparazione con settimane di ritardo rispetto ai suoi compagni.

Nelle prime tre giornate di , Paulo Dybala resta in panchina e non viene nemmeno considerato da Sarri in ottica titolarità. Poi dalla quarta giornata contro il , la 'Joya' comincia a giocare dal primo minuto.

Ci mette un po' per trovare la migliore forma, ma già dall'autunno è chiaro che per Maurizio Sarri l'argentino rappresenta un giocatore fondamentale.

Con la seconda parte di campionato, sia prima dello scoppio della pandemia, sia dopo, Paulo Dybala comincia a sfornare prestazioni su prestazioni, goal su goal. Insieme a Cristiano Ronaldo diventa il giocatore simbolo del nono Scudetto della Juventus.

Il picco della stagione dell'argentino è rappresentato sicuramente dal goal nel Derby d' contro l' : giornata decisiva per lo Scudetto, prima dello stop dovuto al coronavirus, e Dybala inventa un goal da cineteca che stende la squadra di Conte.

In generale, l'ex diventa un uomo chiave anche dal punto di vista tattico. Rispetto al periodo di Allegri, con Sarri gioca molto più vicino alla porta avversaria, svaria su tutti i fronti del reparto offensivo e trova una grande intesa con Cristiano Ronaldo (cosa che era totalmente mancata nella scorsa stagione).

A sugellare la stagione in continua crescita arriva anche il premio di MVP assoluto del campionato, assegnato proprio dalla Lega di Serie A.

Dybala chiude la stagione di Serie A con 11 goal e 11 assist in 33 presenze e la rinnovata consapevolezza di essere un giocatore simbolo della Juventus e della sua tifoseria.