La stagione da incubo di Moukoudi: 26 partite giocate, zero vittorie

Nella retrocessione del Saint-Etienne c'è stato un giocatore su tutti che non ha mai visto la luce: si tratta di Harold Moukoudi.

La storica retrocessione del Saint-Etienne ha avuto parecchi protagonisti negativi, ma Harold Moukoudi è il giocatore che più di tutti ha vissuto una stagione da incubo, figlia di una statistica che sembra più una maledizione.

Il difensore del Saint-Etienne ha giocato infatti complessivamente 26 partite tra campionato e playout, senza vincerne neppure una. Un drammatico bilancio caraterizzato nello specifico da 15 sconfitte e 11 pareggi, senza mai assaporare il gusto della vittoria.

Ogni volta che Moukoudi è sceso in campo, anche entrando dalla panchina, il Saint-Etienne non è riuscito a portare a casa i tre punti. Le vittorie dei Verdi in campionato sono state soltanto sette, tutte arrivate con Moukoudi in panchina o non convocato perché in Coppa d'Africa.

Ovviamente la colpa della retrocessione del Saint-Etienne non può essere imputata al povero Moukoudi, difensore classe '97 che nella stagione precedente era stato tra i migliori, ma i dati che lo riguardano sono effettivamente sconcertanti. Meglio archiviare subito questa maledetta annata e ricominciare da zero, magari con una vittoria.