La Spagna perde la sua stella Alexia Putellas: rottura del crociato e addio Europei

Vincitrice della GOAL 50 e del Pallone d'Oro 2021, la calciatrice del Barcellona e della 'Roja' ha riportato la rottura del legamento crociato.

L'Europeo femminile perde una delle sue stelle più luminose. Alexia Putellas, vincitrice della GOAL 50 e del Pallone d'Oro 2021, ha riportato la rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro in allenamento e sarà costretta a saltare la competizione iridata.

A comunicare le condizioni della giocatrice è la Federcalcio Spagnola attraverso una nota ufficiale:

"I test effettuati sulla nazionale spagnola nel pomeriggio di martedì 5 luglio 2022, presso il King Edward VII Hospital di Londra, hanno confermato che il capitano della nazionale femminile spagnola ha riportato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro".

L'Europeo, che prenderà il via questa sera e si disputerà in Inghilterra, perde una dlle sue protagoniste a poche ore dal via.

Nel ritiro della Spagna - inserita nel Gruppo B con Germania, Danimarca e Finlandia - c'è stata fin da subito molta preoccupazione circa le condizioni della Pallone d'Oro in carica. Poi il responso medico che ha confermato il lungo stop.

Altro duro colpo per la formazione iberica, che dovrà rinunciare anche alla miglior marcatrice Jennifer Hermoso sempre per infortunio.

Putellas si è laureata miglior marcatrice dell'ultima Champions League con 11 goal con la maglia del Barcellona, a cui si aggiungono le 18 reti in Liga. Finora ha totalizzato 27 goal in 100 presenze con la maglia della 'Roja'.

Un duro colpo per la Spagna, che dovrà rinunciare a una delle migliori giocatrici del Pianeta a pochi giorni dal debutto all'Europeo.