La singolare protesta del tifoso del Blackpool: si siede sopra il pullman dell'Arsenal

Un tifoso del Blackpool si è seduto sul tetto del pullman dell'Arsenal per ritardare il calcio d'inizio del match di FA Cup.

Una protesta piuttosto singolare per ritardare il calcio d'inizio della partita tra Blackpool e Arsenal : sedersi sopra il bus dei 'Gunners' per impedirne la partenza . L'idea è stata di un tifoso della squadra oggi impegnata in casa contro Ramsey e compagni.

Il tifoso è salito sul pullman ancora fermo, prima che la squadra dell'Arsenal salisse a bordo, e prima di scendere la polizia ha dovuto discutere con lui per una quarantina di minuti. Poi è stato arrestato.

La partita è comque iniziata puntualmente e ha visto l'Arsenal prevalere per 0-3.

Il Blackpool vive da mesi una situazione surreale, con i tifosi in protesta contro il proprietario Owen Oyston , che non sta più investendo nel club a causa di debiti personali.

I tifosi hanno deciso di non comprare più biglietti e seguire le partite all'esterno dello stadio, per testimoniare comunque la propria vicinanza al club.