La signora Di Maria racconta Manchester: "Era tutto orribile, non mi piaceva nulla"

Molti si sono chiesti perché Angel Di Maria non abbia ingranato in Premier League, dove è rimasto solo una stagione (2014/15) vestendo la maglia del .

La risposta a questa domanda, forse, sta nelle dichiarazioni piuttosto forti rilasciate durante una diretta Instagram dalla moglie Jorgelina Cardoso che ricorda come un incubo l'esperienza inglese col marito.

" Non mi piaceva nulla di nulla , quando ero a Madrid gli ho detto che sarei stata disposta ad andare in qualsiasi altro Paese, tranne che in ".

La signora Di Maria d'altronde sapeva bene cosa avrebbe trovato a Manchester e aveva cercato di convincere l'argentino a non accettare il trasferimento in Premier.

A spingere Di Maria verso il sì nonostante la forte contrarietà della moglie è stato soprattutto l'aspetto economico. L'offerta dei Red Devils, insomma, era di quelle che non si possono rifiutare.

"E' stata un'occasione professionale, si è trattato di una questione di soldi. Non si poteva rifiutare quando un'azienda ti offre il doppio non puoi fare finta di niente. Abbiamo anche litigato pesantemente per questo ma quando Angel mi ha detto ‘economicamente potremmo essere più sicuri', mio malgrado ho accettato. Avevo proposto anche che si trasferisse da solo ma mi rispose che non era una possibilità da prendere in considerazione".