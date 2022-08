La sfortuna di Diego Carlos: rottura del tendine d'Achille dopo 2 gare con l'Aston Villa

Il difensore brasiliano, arrivato a inizio mercato ai Villans dal Siviglia si è infortunato alla seconda partita in Premier League.

I tifosi dell'Inter ricorderanno il suo nome per una partita disputata quasi due anni fa, ormai: la finale di Europa League persa contro il Siviglia per 3-2, in maniera rocambolesca.

Così come acrobatica è stata la conclusione di Diego Carlos che, in rovesciata, al 74' ha propiziato l'autogoal di Romelu Lukaku, consegnando il trofeo ai ragazzi di Lopetegui.

Un fulmine a ciel sereno nella notte del RheinEgergieStadion di Colonia e insieme un gesto che i tifosi nerazzurri non ricordano con il sorriso: gli ultimi anni del difensore brasiliano, comunque, sono stati importanti.

Con la maglia del Siviglia nella scorsa stagione ha collezionato 44 presenze e 3 reti in tutte le competizioni: mica male, tanto da scomodare l'Aston Villa che, al termine del campionato, ufficializza l'accordo con gi spagnoli per il trasferimento.

Diego Carlos si trasferisce così in Premier League alla cifra di 31 milioni rafforzando il reparto difensivo della formazione di Steven Gerrard che, chiaramente, lo schiera da titolare sin da subito in campionato.

Il brasiliano gioca due partite, contro il Bournemouth, sfida persa per 2-0, e contro l'Everton al Villa Park: contro i ragazzi di Frank Lampard i Villans giocano bene e vincono 2-1, ma al 95' succede l'impensabile per Diego Carlos.

Il difensore frana al suolo, attirando l'attenzione di Tyrone Mings che poi chiama la panchina: Gerrard nel post-partita si dirà abbastanza preoccupato, e aveva ragione.

Con una nota ufficiale l'Aston Villa ha comunicato la rottura del tendine d'Achille del giocatore brasiliano: un inizio di avventura inglese da incubo, con tanta, troppa sfortuna.

Una pessima notizia per la formazione di Steven Gerrard, che dopo l'investimento importante si troverà a dover fare a meno del classe 1993 per tanti, troppi mesi.