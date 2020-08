La sfida alla Juventus, il 12 ritirato: tutto sullo Shamrock, avversaria del Milan

Lo Shamrock Rovers, compagine irlandese, se la vedrà contro il Milan nel secondo turno preliminare di Europa League.

Sarà lo Shamrock Rovers a sfidare il nel secondo turno preliminare di . La squadra irlandese sarà la prima avversaria della stagione 2020/2021 per i rossoneri, che in attesa di scendere in campo in affrotneranno la formazione isolana per provare ad avanzare nella competizione continentale.

Il sorteggio ha portato lo Shamrock Rovers al Milan

LA SQUADRA PIÙ TITOLATA D'IRLANDA

Seconda nel campionato 2019, lo Shamrock Rovers è la formazione irlandese più importante, nonostante abbia costruito la sua fama sopratutto a inizio 900. Nell'ultimo trentennio, infatti, sono arrivati solamente tre 'scudetti', nel 1994, nel 2010 e nel 2011. Da allora sempre in lotta per il trofeo più importante, ma senza riuscire a conquistarlo.

Anche relativamente alla irlandese, lo Shamrock ha conquistato il titolo nel 2019, con il quale è riuscito a qualificarsi all'Europa League, ma l'ultimo era risalente agli anni '80. Nel nuovo campionato 2020 la squadra di Bradley guida la classifica, davanti al Bohemians.

IL 12 RITIRATO

Anche lo Shamrock Rovers rientra nelle squadre che hanno deciso di ritirare un numero di maglia. Come tante altre compagini, la formazione irlandese non fa indossare a nessun suo giocatore il 12, per omaggiare i propri tifosi, giudicati come arma in più della compagine e dunque simbolo per andare vanti, il 12esimo uomo in campo. Che non potrà esserci in Europa League a causa delle restrizioni per combattere il coronavirus.

LA SFIDA ALLA JUVENTUS

Nel 2010/2011 lo Shamrock Rovers si è confrontato con la , arrivando fino al terzo turno preliminare di Europa League: allora la formazione di Delneri, che verrà eliminata in seguito nei gruppi e arriverà settima in Serie A, ebbe la meglio a Tallaght per 2-0 grazie alla doppietta di Amauri.

Nel ritorno a , invece, bastò Del Piero per blindare la qualificazione ai gironi, eliminando lo Shamrock che da allora non è riuscito ad arrivare così vicino alla fase a gruppi della competizione.

IL TALLAGHT STADIUM

Lo Shamrock Rovers gioca le sue gare casalinghe al Tallaght Stadium, impianto di Tallaght da 8000 spettatori. Gli Hoops, fondati nel 1899, non sono gli unici a giocare nello stadio a 13 km da Dublino: si sono disputate al suo interno anche diverse gare di football americano, comprese quasi tutte le finali dello Shamrock Bowl.