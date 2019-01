La Serie D in onda su Repubblica.it: dal 6 gennaio una partita a settimana

Dal 6 gennaio, il sito Repubblica.it trasmetterà in esclusiva web una partita a settimana del campionato nazionale di Serie D.

Il campionato di Serie D sbarca ufficialmente sul web. A partire dal prossimo fine settimana, una partita a settimana sarà trasmetta sul sito Repubblica.it.

Guarda su DAZN oltre 100 match di Serie A e tutta la Serie B: attiva ora il tuo mese gratuito!

Per la Lega Nazionale Dilettanti è una grande novità: il sito avrà i diritti in esclusiva per il web per trasmettere una gara a settimana. L'accordo è valido per tutto il girone di ritorno del campionato.

L'articolo prosegue qui sotto

La prima partita andrà in onda il 6 gennaio alle ore 14.30 e sarà quella tra Reggio Audace e Crema.

Repubblica.it ha raggiunto l'accordo in collaborazione con PMG nella giornata di ieri, come raccontato da 'Ansa'. Il gruppo Gedi ha comunicato l'accordo con una nota ufficiale, annunciando l'ampliamento del pacchetto sport free su Repubblica.it.

Attualmente il sito trasmette in diretta gare nazionali di ciclismo, calcio a 5, volley femminile ed eventi di pugilato e karate. Da domenica, anche la Serie D di calcio.