La Serie B si arrende al Covid: ufficiale lo stop di due turni

Si conclude in anticipo il 2021 della Serie B. L'assemblea straordinaria delle società, convocata questa mattina per affrontare il tema dei numerosi contagi da Covid-19, ha deciso di rinviare gli ultimi due turni dell'anno solare, previsti per il 26 e il 29 dicembre proprio a causa dell'allarme Coronavirus all'interno dei club.

Una decisione che ha come obiettivo quello di ridurre i rischi corsi da calciatori e tifosi. Al momento sono 9 i club in cui sono stati registrati casi di positività al Coronavirus. Le situazioni più delicate riguardano Monza e Spal, entrambe fermate dalle ASL con la sospensione delle attività.

Situazione delicata anche in casa Vicenza. Dopo il ritorno da Lecce senza aver giocato la sfida a causa dei contagi nella formazione salentina, il club veneto ha registrato alcuni casi di positività, con la sospensione immediata degli allenamenti. Al momento non sono stati comunicati numero e nomi dei calciatori positivi.

Il Lecce ha ripreso stamattina gli allenamenti, mentre aumentano i casi nell'Alessandria con cinque contagi. Stesso numero anche in casa Pisa, mentre Ascoli, Brescia e Como al momento hanno registrato una sola positività nel gruppo squadra.

Le giornate in programma il 26 e 29 dicembre si disputeranno il 15 e 22 gennaio 2022. Lo slittamento delle giornate avrà anche come conseguenza l’inserimento di due turni infrasettimanali il 15 e 22 febbraio. Si tornerà poi al calendario come da programma dal 26 febbraio con la 7a giornata di ritorno.