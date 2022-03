La Serie B in campo per la pace: presentata l'iniziativa 'B for Peace'

Una nuova iniziativa contro il conflitto. Un nuovo messaggio lanciato per schierarsi al fianco dell'Ucraina. Le Lega Serie B scende in campo per dire no alla guerra.

Dopo l'iniziativa dello scorso turno, con le gare iniziative con 5 minuti di ritardo, questa volta la Lega B ha deciso - in accordo con i 3 broadcaster ufficiali Sky, Dazn, Helbiz - di inserire in sovrimpressione nelle dirette tv delle gare della 27esima giornata un messaggio:

"B for Peace".

"Il calcio è per la pace" ha dichiarato il presidente della Lega Serie B, Mauro Balata. Una nuova iniziativa, dopo quella dell'ultimo weekend con i 5 minuti di ritardo, attraverso cui il mondo del calcio vuole esprimere il proprio dissenso nei confronti dell'invasione della Russia.