La Serie B cambia: venti squadre e tre retrocessioni dal 2021/22

Annuncio ufficiale, cambia il format della Serie B: dal 2021/22 solo tre retrocessioni e campionato a venti squadre. Arriva anche il VAR.

Piccola rivoluzione in Serie B dove, a partire dalla stagione 2021/22, cambierà sensibilmente il format a partire dal numero di squadre partecipanti.

Nella riunione della Lega di Serie B, ovviamente in videoconferenza, è stato deliberato che "alla luce della disponibilità avuta dall’ultimo Consiglio federale di ricomprendere la diminuzione da quattro a tre retrocessioni nell’ambito di una più ampia e sistemica riforma dei campionati, le società partecipanti al campionato 2021/2022 siano stabilite nel numero di 20".

Non solo, sempre a partire dal 2021/22, viene confermata la delibera dello scorso 26 novembre secondo cui è prevista la riduzione a tre del numero di retrocessioni.

Infine il presidente Balata ha fornito informazioni sulle "interlocuzioni in corso con Aia e Can relativamente al percorso da attuare per l’introduzione definitiva del Var nei prossimi playoff e playout e, quindi, dal prossimo campionato”.