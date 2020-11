La Serie B cambia in corsa? La Lega vuole tornare a 22 squadre

Dopo l'ultima Assemblea, l'attuale Serie B potrebbe cambiare volto, con 3 retrocessioni anziché 4. Si aspetta la decisione della FIGC.

La Serie B vuole cambiare in corsa e fare retrocedere solo tre squadre in questo campionato, invece che quattro. Il motivo? Tornare al più presto a 22 squadre e non a 20 come adesso.

Ieri c'è stata l'Assemblea e questo è stato il comunicato che ne è scaturito. Volontà chiarissima.

"Attesa l’irrazionalità del disallineamento rappresentato dall’attuale format con quattro retrocessioni e tre promozioni, che non garantisce stabilità al sistema e capacità di programmazione politica per la Lega Serie B, costituendo un unicum nel panorama calcistico, l’Assemblea ha deliberato, secondo la previsione dell’articolo 49 comma 4 delle Noif, con 19 votanti (18 favorevoli e il voto contrario della ) il numero di squadre partecipanti al campionato 2021/2022 fissandolo a 21 in conseguenza di tre promozioni in A (due dirette e una mediante playoff) e tre retrocessioni in Lega Pro (due dirette e la terza con la disputa dei playout) nel campionato in corso".

Così facendo, in attesa della decisione della FIGC, si passerebbe a 21 squadre la prossima stagione, per poi tornare a 22 tra due anni. In stand-by invece il progetto del VAR in cadetteria, che probabilmente sarà attuato solo dai play-off/out in poi.