Un nuovo progetto per sensibilizzare l'opionione pubblica. È questo l'obiettivo della Lega Serie A, che in collaborazione con l'Associazione di pazienti ha sviluppato un'iniziativa dal titolo "Con il diabete di tipo 1 la sfida non finisce al 90'".

Una campagna che ha come scopo quello di informare sulla lotta al diabete di tipo 1, malattia cronica del metabolismo che richiede la somministrazione dell’insulina, a causa della mancanza o insufficienza grave di quest’ormone prodotto dal pancreas, attraverso iniezioni da 4 a 6 volte al giorno oppure l’impiego del microinfusore che colpisce oltre 300 mila persone in Italia.

In occasione della 27° giornata di campionato di Serie A TIM, in programma da venerdì 25 a lunedì 28 febbraio, 5 tra le principali associazioni di pazienti diabetici – FAND (Federazione delle Associazioni Nazionali Diabete), AGD ITALIA e Diabete Italia (Associazioni Giovani e Diabete), A.N.I.A.D. onlus e Diabete Italia (Associazione Nazionale Italiana Atleti Diabetici), Diabete Forum e Diabete Italia, FDG (Federazione Nazionale Diabete Giovanile) e la Lega Serie A scenderanno in campo per sensibilizzare sul tema.

I giocatori delle squadre di Serie A TIM saranno accompagnati dai bambini che porteranno uno striscione lungo 10 metri con il messaggio della campagna “Con il diabete di tipo 1 la sfida non finisce al 90'”. Seguirà la proiezione di uno spot sociale, sui maxischermi dei 10 stadi che ospiteranno le partite di Serie A TIM.

Protagonista della campagna sarà il palloncino blu che rappresenta simbolicamente il diabete di tipo 1. Lo spot infatti usa la metafora del tenere in aria un palloncino blu per spiegare cosa significhi davvero vivere con il diabete di tipo 1 cercando di fare tutto ciò che si fa normalmente nella vita, tenendo in aria un palloncino blu. L’obiettivo è quello di sensibilizzare il pubblico presente e i telespettatori, aiutando a combattere pregiudizi e stereotipi che influenzano negativamente la vita di chi ha il diabete di tipo 1.

Quella tra la Lega Serie A e l'Associazione di pazienti è una collaborazione nata per lanciare il messaggio e trasmetterlo a un nuovo molto vasto di pubblico, sfruttando la popolarità di questo sport per sensibilizzare su un tema che - secondo i dati pubblicati nel 2017 dalla World Diabetes Federation - riguarda da vicino 637 milioni di persone: 425 milioni ci convivono quotidianamente e 212 non sanno di averlo.