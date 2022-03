Serie A, le date dei recuperi: Bologna-Inter il 27 aprile

La Serie A 2021/2022 entra nel vivo con le squadre che si danno battaglia nella volata finale per raggiungere gli obiettivi stagionali. A meno di due mesi dalla fine è ancora tutto in ballo, dallo Scudetto alla lotta per non retrocedere. Al momento, in classifica figurano diversi asterischi a causa di alcune gare da recuperare: poco fa, la Lega Calcio ha ufficializzato le date delle gare non disputate tra dicembre e gennaio a causa dei focolai Covid che hanno colpito diversi club del massimo campionato.

Ad annunciare la calendarizzazione delle sfide è proprio la Lega attraverso una nota ufficiale, in cui figurano anche le dichiarazioni del nuovo Presidente Lorenzo Casini:

"Abbiamo programmato nelle prime date utili i recuperi delle cinque partite rinviate tra fine dicembre e inizio gennaio a causa della pandemia. Ringrazio tutti i componenti del Consiglio di Lega per il lavoro svolto, che ora consente a tifosi e Società di avere il quadro chiaro degli impegni sportivi fino al termine del campionato. In futuro sarà bene non attendere mesi per stabilire le date delle gare non disputate".

Le squadre coinvolte sono ben otto: l'Inter, l'Udinese, la Salernitana, la Fiorentina, il Bologna, l'Atalanta, il Torino e il Venezia. Le gare da disputare sono valide per la 19esima e la 20esima giornata del campionato di Serie A.

Non sono stati resi noti gli orari delle gare, mentre la sfida tra Atalanta e Torino potrebbe subire un ulteriore slittamento in base al cammino della formazione bergamasca di Gasperini in Europa League. Al momento gli orobici sono qualificati per i quarti di finale dove affronteranno i tedeschi del RB Lipsia.

Le partite in questione riguardano tutti gli obiettivi: dalla lotta scudetto, con l'Inter in campo a Bologna e le altre pretendenti - e nello specifico Milan, Napoli e Juventus - spettatrici interessate, ma anche la zona europea con Fiorentina e Atalanta impegnate nelle gare da recuperate e infine la lotta per non retrocedere, con Venezia, Udinese e Salernitana che hanno punti a disposizione.

Di seguito l'elenco completo:

19° GIORNATA

Udinese-Salernitana Mercoledì 20 Aprile 2022

20° GIORNATA

Fiorentina-Udinese Mercoledì 27 Aprile 2022

Salernitana-Venezia Mercoledì 27 Aprile 2022

Bologna-Inter Mercoledì 27 Aprile 2022

L'articolo prosegue qui sotto

Atalanta-Torino Mercoledì 11 Maggio 2022 (*)

A breve il servizio completo...