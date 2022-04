La Serie A entra nel Metaverso: sarà trasmessa live Milan-Fiorentina

Una novità assoluta, un nuovo esperimento. La Serie A sbarca nel Metaverso. Il massimo campionato italiano ha annunciato il nuovo traguardo attraverso un comunicato ufficiale. Nell'area MENA (Medio Oriente e Nord Africa) sarà possibile assistere in diretta - all’interno della stanza di Lega Serie A presente nel Metaverso di The Nemesis - alla sfida tra Milan e Fiorentina, match valido per il 35° turno di Serie A e in programma domani, domenica primo maggio, alle 15:00 a San Siro.

La formazione rossonera e quella viola saranno le prime due squadre la cui sfida sarà trasmessa in diretta nel metaverso, con gli utenti che potranno godersi il match e interagire attraverso le varie funzionalità proposte dalla stanza durante la gara.

"Abbiamo scelto di trasmettere per primi una partita di calcio nel Metaverso perché riteniamo la frontiera dell’innovazione tecnologica esiziale per una Lega moderna come la Serie A - ha dichiarato l’amministratore della Lega Serie A Luigi De Siervo -. Middle East e Nord Africa (MENA) rappresentano per noi un’area strategica per la presenza dominante della generazione Z e per la particolare recettività verso le novità. Continua così un percorso iniziato con l’emissione dei primi NFT a maggio 2021 e proseguito con la realizzazione dell’International Broadcasting Centre di Lissone. Ringraziamo TIM e The Nemesis per la collaborazione nel raggiungimento di questo prestigioso obiettivo".

La Lega Serie A sarà, dunque, la prima a raggiungere questo nuovo traguardo in questa fase storica, anche grazie alla collaborazione di TIM e di ConsenSys e The Nemesis. Una prima assoluta in Italia e nel mondo, con il campionato di Serie A pronto a fare da pioniere nella rivoluzioen tecnologica.