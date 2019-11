La Serie A chiede la quinta sostituzione: inviata la richiesta all'Ifab

L'Ifab potrebbe concedere una deroga per la sperimentazione delle cinque sostituzioni nel nostro campionato: Gravina ha confermato la richiesta.

Dopo l'introduzione del VAR, la potrebbe accogliere in futuro un'altra importante novità in sede di regolamento: gli allenatori potrebbero infatti avere la possibilità di effettuare fino a cinque sostituzioni invece delle solite tre.

Come riportato da 'Sport Mediaset', il presidente della Federcalcio Gabriele Gravina ha confermato di aver inviato la richiesta all'Ifab di poter "applicare la misura, come già avviene nel nostro campionato di Serie C, anche in Serie A".

L'organo internazionale, che ha il potere di stabilire qualsiasi modifica al regolamento, potrebbe decidere di concedere una deroga per una sperimentazione nel nostro campionato, proprio come accaduto con il VAR.

L'introduzione non sarà però confermata a partire dalla prossima stagione, mentre è chiaro invece che i momenti per effettuare i cambi resteranno comunque tre, per evitare troppe interruzioni di gioco.