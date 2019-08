La Serie A chiama Kalinic: Fiorentina, Bologna, Sampdoria e Atalanta sul croato

Nikola Kalinic non è riuscito a incidere nemmeno all'Atletico Madrid: Fiorentina, Bologna, Sampdoria e Atalanta interessate all'attaccante croato.

Il futuro dell'attaccante croato Nikola Kalinic potrebbe essere in . Secondo 'Il Messaggero', infatti, sarebbero molto alte le possibilità di un ritorno della punta dell' in entro il 2 settembre.

Con DAZN segui la Serie A IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

L'articolo prosegue qui sotto

Kalinic, ex e , è approdato nel club colchonero nell'estate 2018, quando ha lasciato il club rossonero, ma complici i problemi fisici accusati durante la stagione, anche in non è riuscito a incidere, collezionando appena 24 presenze e 4 goal in tutte le competizioni.

Ora su di lui si sarebbero fatti sotto ben 4 società del massimo campionato italiano, pronte a puntare nuovamente su di lui, classe 1988. Fra questi spicca sicuramente la Fiorentina di Rocco Commisso, pronta a offrirgli una nuova opportunità dopo i 33 goal in 84 gare messi insieme in maglia viola dal 2015 al 2017.

Oltre ai toscani, Kalinic secondo 'Il Messaggero' piace anche all', che parteciperà alla prossima , al e alla .