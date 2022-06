Serve l'ok del Consiglio della Figc per ratificare la nuova norma: già eliminata la regola del goal doppio in trasferta per la Coppa Italia.

La Serie A lavora a una novità a partire dalla stagione 2022/2023, il campionato che prenderà il via il prossimo 13 agosto. Nell'assemblea di ieri, il Consiglio di Lega ha deciso di optare per lo spareggio in caso di arrivo a pari punti tra due squadre nella lotta per lo scudetto o per la salvezza.

Secondo quanto riferisce 'ANSA', lo spareggio verrà effettuato solo nel caso in cui le squadre si giochino il titolo o la permanenza in Serie A. Nel caso di arrivo a pari punti tra due club nella lotta per le coppe europee, rimangono in vigore le vecchie regole.

Per ratificare la regola ora servirà il via libera del Consiglio della FIGC, che dovrà arrivare nei prossimi giorni.

Nella giornata di ieri, il Consiglio di Lega ha approvato la modifica della regola sul goal doppio in trasferta per la Coppa Italia. Come già accade nelle competizioni UEFA, dalla prossima stagione non ci sarà differenza tra le reti realizzate in casa o fuori nel doppio confronto.

A differenza dello spareggio per scudetto e salvezza in caso di arrivo a pari punti, questa normativa non dovrà passare per il Consiglio Federale, visto che la Coppa Italia viene organizzata dalla Lega Serie A.