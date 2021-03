La serata degli 'italiani': Lukaku salva il Belgio, infortunio per Mertens

Lukaku salva il Belgio, a segno anche Skriniar, Ilicic e Pasalic. Problema alla spalla per Mertens, Cristiano Ronaldo ancora a secco.

Serata tra luci e ombre per i giocatori di Serie A impegnati con le rispettive Nazionali nelle gare di qualificazione ai Mondiali 2022.

A segno gli atalanti Ilicic e Pasalic, ma anche gli interisti Skriniar e Lukaku, mentre Cristiano Ronaldo resta ancora a secco col Portogallo. Apprensione per le condizioni di Mertens, sostituito a causa di un problema alla spalla.

Il goal di Ilicic non basta alla Slovenia (in campo anche Kurtic) che perde contro la Russia. La rete di Pasalic invece regala la vittoria alla Croazia contro Cipro nella notte in cui Modric diventa il recordman di presenze, superando lo storico capitano Srna. Perisic ha giocato 76 minuti, mentre l'altro interista Brozovic è rimasto in campo per tutta la gara.

Ancora un'ottima prova con la Turchia per Hakan Calhanoglu, autore di un assist nella vittoria 0-3 in casa della Norvegia di Haaland. Titolare anche Muldur, difensore del Sassuolo.

L'Olanda riscatta la sconfitta subita proprio contro la Turchia battendo 2-0 la Lettonia, 90' in campo per lo juventino De Ligt. Segna ancora Lukaku che realizza l'1-1 del Belgio in Repubblica Ceca, problema alla spalla invece per Mertens le cui condizioni andranno valutate nelle prossime ore.

Dopo un primo tempo difficile, la Slovacchia rimedia almeno in parte pareggiando per 2-2 in casa contro Malta. A segno l'interista Skriniar, Kucka viene sostituito all'intervallo.

Tanti italiani nella Serbia che rimonta due goal al Portogallo di Cristiano Ronaldo. L'asso della Juventus resta ancora a secco, brutta serata anche per Vlahovic che viene sostituito all'intervallo. Nel recupero espulso Milenkovic.