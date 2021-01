La serata da incubo di Ibanez: asfaltato da Lazzari, trasforma il suo primo derby in figuraccia

Probabilmente punito da un eccesso di sfrontatezza, Roger Ibanez ha vissuto una serata da incubo risultando il peggiore in campo nel suo primo derby.

Nel calcio di oggi basta appena qualche partita per conquistare consensi e vedere il proprio valore di mercato impennarsi. Quello della gavetta è un concetto ormai spesso superato e così succede che ragazzi promettenti si ritrovino catapultati in situazioni più grandi di loro.

Per anni quello di non puntare sui giovani è stato un limite del calcio italiano, ma - come spesso succede dalle nostre parti - adesso la bilancia inizia a tendere un po' troppo dall'altra parte e i paragoni azzardati, i superlativi assoluti e gli elogi spropositati, rischiano di diventare controproducenti.

Si può spiegare anche così la serata da incubo di Roger Ibanez, promettente difensore brasiliano che, portato in dall' nel gennaio di due anni fa, ha fatto in tempo a debuttare giocando un solo minuto contro il per poi, nella scorsa stagione, mettere in fila appena 17 panchine consecutive senza mai scendere in campo, nonostante Gian Piero Gasperini sia noto per essere proprio un allenatore capace di lanciare i giovani nel momento opportuno.

E forse, per Ibanez, non era quello il momento opportuno. La , un po' a sorpresa, nello scorso mercato di gennaio decide di puntare su di lui, versando nelle casse dell'Atalanta 9 milioni più bonus. Cifre importanti se si pensa al fatto che, appena un anno prima, i nerazzurri lo avevano pagato appena 4 milioni e che, nei dodici mesi intercorsi, Ibanez aveva giocato appena un minuto.

Eppure, dopo il debutto in giallorosso nella sfida contro la , Ibanez disputa un buon finale di stagione scendendo quasi sempre in campo nel post-lockdown e crescendo di partita in partita. Di presenze ne mette insieme complessivamente appena otto, non tantissime ma utili per lasciare intravedere del potenziale. Del potenziale, appunto, che qualche giudizio frettoloso trasforma in talento assoluto, puro e insostituibile.

Dopo la buona gara giocata contro il , Ibanez riceve elogi in lungo e in largo. Alcuni decisamente spropositati. Il risultato è una magra figura raccolta contro il nella prima e unica gara della fase finale di giocata dalla Roma e travolta dagli andalusi, aiutati proprio dalle ingenuità di Ibanez.

La Roma intanto si assicura Kumbulla e poi, proprio sul gong, riesce a riprendersi Smalling. Le gerarchie sembrano chiare: Smalling, Mancini e Kumbulla saranno i tre titolari, Ibanez il promettente ma acerbo giovane in rampa di lancio da forgiare.

Fonseca, invece, complici anche i problemi fisici accusati da Smalling e Kumbulla, punta con decisione su di lui, facendone un perno della sua retroguardia nonostante qualche incertezza di troppo. Ibanez, gradualmente, acquista sicurezza ma la trasforma in sfrontatezza che, puntuale, gli si ritorce contro proprio nella gara più importante per il popolo romanista.

Il suo primo derby è un autentico disastro: regala alla due goal con altrettante ingenuità, la prima francamente incomprensibile e viene asfaltato da Lazzari per tutta la durata della gara, rischiando di combinare un'altra frittata nella ripresa.

Scivola sin dai primi minuti e, come spesso raccontano tanti ex calciatori, se scivoli tante volte vuol dire che hai sbagliato la scelta dei tacchetti. E se hai sbagliato la scelta dei tacchetti, la colpa è tua. E così, in occasione del primo goal segnato da Immobile, oltre all'errore marchiano sulla scelta del disimpegno, lo scivolone lo mette del tutto fuori combattimento. Poco dopo, scivola per ben due volte nell'arco di pochi secondi mentre Lazzari si invola verso la porta giallorossa, inciampa, fa in tempo a rialzarsi e ad offrire a Luis Alberto l'assist per il 2-0.

Anello debole del sistema difensivo giallorosso - e, ad onor del vero, aiutato pochissimo da Spinazzola - viene preso di mira dagli avversari che, puntualmente, allargano il gioco sulla sua fascia di competenza, costringendolo a 90 minuti di sofferenza e affanno.

E adesso, mentre al ragazzo verdeoro toccherà dimostrare grande personalità per riprendersi dopo questa serata da incubo, Acerbi e Radu, difensori che la possibilità di giocare un derby da titolare l'hanno conquistata dopo anni di gavetta e continuano a viverlo come un'autentica battaglia durante la quale è vietato distarsi, si godono la festa.