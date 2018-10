La seconda vita di Denis: cerca di salvare l’Universitario in Perù

L’ex Atalanta, Udinese e Napoli Germán Denis sta salvando dalla retrocessione l’Universitario, nobile club del Perù.

73 goal nella nostra Serie A, un passato da leader e idolo dell’Atalanta. Esperienza e quantità sono stati due dei principali tratti distintivi di Germán Denis negli ultimi anni in Italia. El Tanque è stato uno degli attaccanti più prolifici degli ultimi anni del nostro campionato. Oggi, a 37 anni, queste doti sono a disposizione di uno dei club storici del Perù, finito a un passo dalla retrocessione.

Nonostante il prestigio dei 26 titoli nazionali in bacheca e una rosa di talento, l’Universitario de Deportes sta infatti facendo fatica e non ha margine sulla retrocessione nel campionato peruviano. Così in estate la dirigenza ha voluto puntare su Denis, scaricato dal Lanús, club con cui ha perso la finale di Libertadores 2017. Da comprimario in una delle principali realtà del calcio argentino, l’ex Atalanta è diventato il punto di riferimento di una squadra che va alla ricerca disperata di punti.

20' ST ¡GOOOOOOOOOOOL de UNIVERSITARIO! ¡GOOOOOOOOOOL de Germán Denis!#VamosCremas

Universitario 2 - 1 Unión Comercio#UvsUC #YdaleU pic.twitter.com/vwoCREtGE1

— Universitario (@Universitario) 14 ottobre 2018

Dal suo arrivo in Perù Denis non ha segnato tantissimo: 3 goal, di cui 2 su rigore, in 7 presenze totali. Ma è diventato presto un punto di riferimento per la squadra, per la sua esperienza e il suo curriculum unici nella rosa dell’Universitario. C’è anche un altro ex Serie A a spalleggiarlo, Juan Manuel Vargas, cresciuto nel club e tornato nel gennaio 2017.

Insieme al terzino ex Fiorentina, l’attaccante ex Napoli, Atalanta e Udinese è l’uomo di maggiore esperienza della rosa, il punto di riferimento di un gruppo che aveva bisogno di un attaccante di carisma. Lo stesso carisma mostrato a Bergamo, dove è stato trascinatore per quattro anni e mezzo con 56 gol. Denis aveva lasciato l’Atalanta nel gennaio 2016 per tornare nell’Independiente, il club che lo ha lanciato in Argentina.

Le sue intenzioni erano probabilmente quelle di chiudere la carriera con il Rey de Copas, poi la chiamata del Lanús ha aperto prospettive totalmente nuove. Nonostante non abbia mai trovato continuità in campo, el tanque ha deciso di continuare a giocare: a 37 anni ha accettato la sfida dell’altura e dell’umidità peruviana.

“Non gioco in altura da tanto tempo, ma ho parlato con lo staff medico per capire come gestire al meglio la situazione” ha spiegato Denis prima del debutto. Nella sesta e settima partita ha segnato i gol decisivi per dare la vittoria alla sua squadra, è diventato un esempio per il gruppo. Anche se l’età avanza, la voglia di Germán Denis di essere protagonista non è ancora passata.

Nello scorso inverno si era parlato di un suo passaggio alla Cremonese con un contratto di un anno e mezzo, ipotesi poi sfumata. Ad agosto è arrivata la chiamata dell’Universitario, che Denis ha deciso di accettare. Oggi la squadra più nobile del Perù si aggrappa a lui e ai suoi gol per evitare l’onta della retrocessione.