La scommessa di Plisek, i 50 mila euro e il sogno realizzato: Dzeko in Repubblica Ceca

Il sogno da inseguire e la voglia di essere protagonista lo hanno spinto a lasciare la sua casa e la sua terra natia. L’incontro con una persona speciale gli hanno regalato quella chance che desiderava davvero e che ha saputo cogliere e sfruttare al massimo per trasformare quel grande desiderio in realtà. Edin Dzeko deve tanto, forse tutto, a Jiri Plisek.

Due persone diverse, provenienti da due nazioni altrettanto diverse, e un grande feeling instaurato dentro e fuori dal campo, all’insegna di quella che è da sempre una passione e che è diventata un lavoro: il calcio. Plisek, allenatore ceco classe 1972, intravede in Edin quelle qualità che il bosniaco faticava ad esprimere ai tempi dello Zeljeznicar, spingendo fortemente per portarlo in Repubblica Ceca e convincendo lo stesso Dzeko a lasciare il suo Paese e rischiare tutto per vincere la sua scommessa e dimostrare di poter giocare ad alti livelli. Una sorta di all-in per il tecnico, che nei mesi a Sarajevo si è innamorato calcisticamente di quel talento ancora acerbo ma dalle potenzialità incredibili.

Se la favola di Edin Dzeko nasce tra Teplice e Usti nad Labem, capoluogo dell’omonima regione a nord della Repubblica Ceca, al confine con la Germania, lo si deve proprio a quel giovane allenatore che – dopo aver appeso gli scarpini al chiodo all’età di 28 anni – decide di intraprendere la carriera di allenatore e tentare un’esperienza lontano da casa, alla guida della squadra dei ferrovieri di Sarajevo. È proprio lì che conosce un giovanissimo Edin Dzeko, centrocampista offensivo dalle spiccate doti tecniche ma non ancora pronto per il calcio dei ‘grandi’.

Corre l’anno 2005 quando Plisek – dopo aver lasciato lo Zeljeznicar e aver fatto ritorno a casa, in Repubblica Ceca – riceve la chiamata dell’Usti nad Labem, club di seconda divisione e società satellite del Teplice. La prima richiesta? Tornare subito a lavorare con Edin Dzeko.

“È stato il mio primo pensiero quando ho lasciato la Bosnia. Dovevo solamente convincere il Teplice a puntare su di lui e mandarmelo in presto a Usti” ha raccontato Plisek in un’intervista.

Dzeko non esita nemmeno un secondo e accetta la proposta del suo ex allenatore di raggiungerlo nella Boemia settentrionale per inseguire il suo grande sogno:

“Volevo assolutamente lasciare la Bosnia. Ho parlato con i miei genitori e gli ho annunciato la decisione di andare via. Ero convinto che giocare nella seconda divisione ceca sarebbe stato meglio che nella prima in Bosnia. Se non fossi andato in Repubblica Ceca in quel preciso momento, credo che non sarei quello che sono oggi. In Bosnia dopo tutto questo tempo non ci sono i presupposti per lavorare con qualità. I giovani devono lavorare sul proprio talento il prima possibile. Con me questo è stato possibile grazie ad uno straniero, Plisek, che mi ha chiesto se volevo venire nella seconda divisione. Io non ho pensato ai soldi, non ho pensato a niente del genere. Io ho pensato solo che lui mi voleva e che poteva di me fare un calciatore vero e mostrarmi la strada per arrivare alle squadre e campionati migliori”.

Per “Kloc”, il lampione, così come era stato soprannominato dai tifosi dello Zeljeznicar per le sue caratteristiche fisiche e tecniche, ovvero alto ma non troppo dotato tecnicamente, quella telefonata è tutto ciò che desidera. Cresciuto come centrocampista offensivo, solamente in prima squadra – con cui fa il suo esordio a 17 anni – viene spostato in avanti di qualche metro e utilizzato come attaccante proprio grazie a Plisek. Un’intuizione che si rivelerà decisiva.

L’allenatore ceco - che resta alla guida dello Zeljeznicar per circa otto mesi e raccoglie otto vittorie nelle ultime nove partite prima di un esonero improvviso -, intravede in lui le qualità del centravanti di manovra, dotato di grande fisico e in grado di aiutare la squadra. Se da una parte i tifosi si aspettano da lui tanto nel gioco aereo e meno con la palla tra i piedi, dall’altra parte Dzeko ha già dimostrato di essere abile con i piedi, nonostante una media realizzativa scarna con la maglia dei ferrovieri.

Il problema? Convincere il Teplice a puntare su di lui. František Hrdlička, presidente del club boemo, ha paura dell’ennesimo flop straniero dalle parti dello ‘Na Stinadlech’, stadio di casa della formazione ceca. In quegli anni, un via vai di calciatori stranieri, arrivati con grandi aspettative poi puntualmente deluso, hanno lasciato qualche strascico sull’umore della proprietà, che preferisce puntare sul proprio vivaio e valorizzare i calciatori locali.

Ma Jiri Plisek ci crede davvero e riesce a convincere Hrdlička ad approfittare di quella che considera una vera e propria occasione di mercato e strappare Dzeko allo Zeljeznicar per soli 50 mila euro.

“Conoscevo lo Sparta e lo Slavia Praga. Tutto quello che sapevo è che in Repubblica Ceca faceva molto più freddo rispetto alla Bosnia. Ma non era così” racconterà l’attaccante qualche tempo dopo.

L’allenatore di Aš, paesino appartenente al distretto di Cheb, la città di Pavel Nedved, crede fortemente nell’attaccante di Sarajevo.

“Fino dall’inizio ero sicuro che ce l’avrebbe fatta. Ho garantito io al presidente, ma non sapevo se ci sarebbero voluti sei mesi o un anno. Quello dipendeva da lui”.

Arrivato a Usti nad Labem, Edin Dzeko ci mette pochissimo ad ambientarsi. A completare l’opera ci pensa Plisek, che lo conosce e sa come metterlo nelle condizioni migliori per esprimersi. Il risultato è immediato: il bosniaco realizza sei goal in quindici partite, attirando subito l’attenzione del Teplice.

L’impatto devastante stupisce la stessa dirigenza del club di prima divisione, che capisce subito che Edin è di tutt’altra pasta rispetto a coloro che non erano riusciti ad imporsi nei mesi precedenti.

“Era un giocatore importante, in grado di decidere da solo le partite” sottolinea Jiri Bartl, inizialmente assistente di Vlastimil Marecek e poi capo allenatore del Teplice.

“Dopo sei mesi, era evidente che si tratta di un giocatore da Teplice”, ha ammesso con soddisfazione il presidente Hrdlička.

La capacità di adattarsi subito in un paese stranieri e di imparare rapidamente la lingua – oltre alla presenza di Jiri Plisek e del connazionale Samir Merzic, fanno subito la differenza. Dopo meno di sei mesi, Edin Dzeko era già in grado di rilasciare interviste in lingua ceco.

Grazie al perfetto ambientamento in Repubblica Ceca, dopo sei mesi il bosniaco passa al Teplice, in prima divisione. Con la maglia del club gialloblù è subito protagonista: Dzeko scala le gerarchie dell’allenatore Bartl e realizza tre reti in 13 presenze all’esordio nel massimo campionato ceco, attirando le attenzioni di uno dei migliori club del Paese, lo Sparta Praga.

In estate sono tanti i club che piombano sul bosniaco, a partire da alcuni dell’Eredivisie, il campionato olandese. Pagato 50 mila euro un anno prima, il presidente del Teplice Hrdlička fissa il prezzo di Dzeko: servono tre milioni di euro per strapparlo al club ceco.

L’obiettivo di Edin è giocare in un grande campionato europeo, ma lo stesso attaccante classe 1984 sa che deve ancora crescere tanto e attendere il momento giusto. Nell’estate 2006, nonostante le sirene di tante società, decide di restare a Teplice per continuare il processo di crescita e conquistare il posto nella nazionale della Bosnia.

“Un giorno mi piacerebbe giocare in un grande club europeo. Ma sono felice a Teplice, mi hanno dato tanto e sono diventato qualcuno qui, grazie a loro. Se rimarrò, sarò felice”.

Il 16 agosto 2006 esordisce – con tanto di goal – con la nazionale Under 21 della Bosnia nel successo contro i pari età dell’Armenia. L’attaccante rifiuta le avance della Repubblica Ceca, pronta a concedergli la cittadinanza e convocarlo nella propria selezioni, per difendere i colori e il simbolo del suo Paese di nascita.

Il Teplice riesce a trattenere Dzeko in quella che sarà la stagione della svolta per la carriera del bosniaco. Nell’annata 2006/2007, Edin totalizza 13 goal e 3 assist in 30 presenze in campionato, trascinando la squadra gialloblù all’ottavo posto della classifica. A soli 21, l’ex Zeljeznicar si piazza al secondo posto della classifica cannonieri del campionato ceco, a pari merito con David Strihavka del Banik Ostrava e alle spalle di Lubos Pecka (16 goal) del Mlada Boleslav.

L'articolo prosegue qui sotto

Una stagione da autentico protagonista, che permette a Dzeko di spiccare il volo e realizzare un altro sogno: il 2 giugno 2007, l’attaccante fa il suo esordio a Sarajevo con la nazionale maggiore della Bosnia nel 3-2 sulla Turchia, nella sfida valida per le qualificazioni agli Europei 2008, realizzato al debutto una splendida rete con una conclusione perfetta che finisce all’incrocio e termina la corsa in fondo alla rete.

Poche settimane più tardi, Edin saluta la Repubblica Ceca: l’allenatore del Wolfsburg, Felix Magath, rimane stregato dal giovane attaccante bosniaco e mette sul piatto quattro milioni di euro per convincere il Teplice a lasciarlo partire. Dzeko si dirige a nord e attraversa il confine, lasciando quel Paese in cui è diventato uomo e che gli ha permesso di realizzare il sogno più grande della sua vita e diventare un calciatore.

“La Repubblica Ceca? Grazie a quell’avventura ho potuto realizzare i miei sogni di bambino. Quando i miei figli cresceranno li porterò a conoscere questa terra”.

Dichiarazioni d’amore, rilasciate da Dzeko al quotidiano ‘Denik’, per quella terra che gli ha cambiato la vita ed è diventata la sua seconda casa.