La scaramanzia di Sarri: "Aveva scommesso che l'Inter avrebbe vinto o pareggiato contro la Juve"

La scaramanzia è parte di Maurizio Sarri. Lo aveva già fatto capire nelle interviste, spesso non pronunciando la parola 'scudetto' a , ad esempio.

Anche con gli amici, comunque, lo è. Tanto che aveva scommesso con il suo amico Aurelio Virgili che l' non avrebbe perso allo Stadium. Lo ha rivelato a 'TuttoJuve'.

"Ho scommesso con lui che la vincerà la Champions League e l'ho sempre battuto. Lui è già in debito con me, perché nell'ultima scommessa aveva previsto, anche un po' per scaramanzia, la vittoria o il pareggio dell'Inter mentre io ero convinto dell'1 fisso. Sappiamo tutti come è andata poi a finire".