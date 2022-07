La Sampdoria vuole Pjaca, il vicepresidente conferma: "Fiduciosi di chiudere"

Il croato è alla ricerca di una nuova avventura a un anno dalla scadenza del contratto con la Juve: la Sampdoria è pronta a puntare su di lui.

Marko Pjaca può restare in Serie A. Il croato, reduce dalla stagione in prestito al Torino, è fuori dal progetto della Juventus e può lasciare definitivamente i bianconeri. Sulle tracce dell'ex Dinamo Zagabria c'è la Sampdoria, che vuole scommettere sul 1995 e puntare su di lui per provare a rilanciarlo.

"Stiamo trattando Pjaca, ormai si sa e siamo fiduciosi di riuscire a chiudere".

Antonio Romei, vicepresidente della Sampdoria, ha confermato ai microfoni de' Il Secolo XIX la trattativa con i bianconeri per il trasferimento del calciatore croato.

Secondo il quotidiano, Pjaca può trasferirsi a titolo gratuito: la Juve può liberarlo gratis a un anno dalla scadenza del contratto, fissata al 30 giugno 2023. Pronto un contratto di tre anni per il croato.

L'articolo prosegue qui sotto

Pjaca potrebbe mettersi presto a disposizione di Marco Giampaolo e andare a rinforzare il pacchetto offensivo, che già vanta calciatori del calibro di Damsgaard, Sabiri, Caputo e Quagliarella, che ha rinnovato il contratto per un'altra stagione.

7 goal e 3 assist in Serie A con le maglie di Juventus, Fiorentina, Genoa e Torino, nell'ultima annata Pjaca a totalizzato 3 goal e in 26 apparizioni con la maglia granata, prima della decisione del club di Cairo di non riscattarlo.

Rientrato alla base, ora Pjaca può dire addio alla Juve: nel suo futuro possono esserci la Lanterna e la maglia blucerchiata.