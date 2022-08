La Sampdoria ufficializza Djuricic e saluta Damsgaard: accettata l'offerta da 20 milioni del Brentford

I blucerchiati riaccolgono Djuricic, già a Genova dal 2016 al 2018, intanto Damsgaard va al Brentford per 20 milioni.

Per un centrocampista che torna ce n'è uno che è pronto a salutare. Porte girevoli in mediana in casa Sampdoria. Il club blucerchiato è attivissimo in mezzo al campo, una in entrata e l'altra in uscita.

Filip Djuricic, già alla Sampdoria dal 2016 al 2018, è ufficialmente un nuovo giocatore del club ligure. Il serbo classe 1992, svincolato dopo la fine del contratto che lo legava al Sassuolo, ha svolto questa mattina le visite mediche e firmato l'accordo fino al 2024 con opzione per un'ulteriore anno.

"L’U.C. Sampdoria comunica di aver acquisito a titolo definitivo i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Filip Djuricic (nato a Obrenovac, Serbia, il 30 gennaio 1992). Il centrocampista ha sottoscritto un contratto economico fino al 30 giugno 2024 (con opzione in favore del club fino al 30 giugno 2025)".

Dall'altra parte, Mikkel Damsgaard è sempre più lontano da Genova. Dopo aver prelevato Hickey dal Bologna, il Brentford è pronto a pescare ancora in Serie A e spinge per il centrocampista danese.

Come riferisce Sky Sport, nelle ultime ore il club di Premier ha alzato la prima proposta da 11 milioni più 7 di bonus a 14 milioni più 6, per un totale di 20 milioni. La società blucerchiata ha dunque accettato l'offerta del club di Premier League, incassando una bella cifra per il suo centrocampista.