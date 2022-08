La Sampdoria piazza il colpo a centrocampo: in arrivo Winks dal Tottenham

Arrivato all'età di 5 anni, il centrocampista inglese è pronto a lasciare il Tottenham dopo 20 anni: è vicinissimo il trasferimento alla Sampdoria.

Dopo la pesante sconfitta all'Arechi contro la Salernitana, la Sampdoria corre ai ripari. Il club blucerchiato ha raggiunto l'accordo totale con il Tottenham per il trasferimento di Harry Winks, centrocampista classe 1996.

Come riferisce 'Sky Sport', mancano solo i dettagli burocratici per il via libera e l'arrivo del calciatore a Genova. I documenti verranno presentati domani, poiché oggi in Inghilterra si festeggia ancora il 'Bank Holiday Weekend'.

Winks, che non rientrava più nei piani di Antonio Conte, era un obiettivo della Sampdoria da oltre un mese. Il centrocampista è pronto a lasciare gli 'Spurs' dopo una storia lunga 20 anni, iniziata nel lontano 2002, quando aveva appena 5 anni.

Dopo tutta la trafila, quando arriva nell'Under 18 Mauricio Pochettino lo nota e lo porta in prima squadra, fino all'esordio in Europa League nel 2014 contro il Partizan Belgrado.

Getty

Da lì 203 presenze totali tra tutte le competizioni, con 5 goal e 6 assist, oltre alla soddisfazione di esordire con l'Inghilterra di Southgate.

Con l'addio di Pochettino e l'arrivo di Mourinho prima e Conte poi sulla panchina del Tottenham, lo spazio per Winks si è drasticamente ridotto.

Quest'estate il corteggiamento della Sampdoria e la possibilità di misurarsi con la Serie A hanno convinto Winks a lasciare gli 'Spurs' sono 20 anni. All'orizzonte c'è l'Italia e una nuova sfida da vincere a 26 anni.