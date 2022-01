La Sampdoria cerca rinforzi: sondaggio con il Friburgo per Grifo

La Sampdoria è alla ricerca di rinforzi per puntellare la rosa e centrare l'obiettivo salvezza dopo un girone d'andata tra luci e ombre e la sconfitta nella prima di ritorno contro il Cagliari.

Come riporta 0Sky Sport', i blucerchiati hanno avviato dei sondaggi per Vincenzo Grifo. L'esterno sta vivendo un'ottima stagione con il Friburgo, rivelazione dell'anno e al terzo posto in Bundesliga, e ha già totalizzato 5 goal e 7 assist in 19 presenze tra campionato e Coppa di Germania.

La Samp punta al prestito, facendo leva sulla volontà del calciatore giocare per la prima volta nella sua carriera in Serie A.

Grifo ha giocato in Italia solamente indossando la maglia della Nazionale guidata dal commissario tecnico Roberto Mancini, ma non ha preso parte alla spedizione di Euro 2020. Dopo l'esordio il 20 novembre 2018, ha totalizzato 6 presenze con 2 goal e 2 assist.