La Salernitana di Paulo Sousa vola: imbattuta da 10 partite, meglio solo il City

La formazione campana non perde da 10 partite: solo il City ha fatto meglio nei top 5 campionati in Europa. E con Paulo Sousa brilla un Dia da record.

Un ritorno in grande stile. Si sa, il tempo è galantuomo, e questa volta sorride a Paulo Sousa. Dopo l’addio turbolento alla Fiorentina nel maggio 2017 eil giro del mondo, dalla Cina al Flamengo, l’ex calciatore e ora allenatore portoghese si sta prendendo la sua rivincita sulla panchina della Salernitana.

Chiamato a portare a causa una vera e propria doppia 'mission impossible', salvare la formazione campana e sostituire Davide Nicola, uno che dalle parti dell’Arechi ha assunto le sembianze di eroe dopo l’impresa della passata stagione, Paulo Sousa ha deciso di accettare una sfida ardua e rimettersi in gioco.

Quasi un all-in per chi aveva vissuto un amore intenso e contraddittorio con la città di Firenze prima di un addio al veleno.

Dopo aver portato la Fiorentina in vetta alla classifica di Serie A, valorizzato tanti giovani e puntato su nomi poi esplosi proprio sotto la sua gestione, il rapporto tra la piazza e il portoghese si è capovolto nel giro di sei mesi, con i cori di chi invocava lo Scudetto esaltando il calcio scintillante della squadra toscana che si sono trasformati in invocazioni per l’esonero.

Al termine di un lungo peregrinare tra Tianjin Quanjian, Bordeaux, Polonia (nazionale) e Flamengo, Paulo Sousa ha accettato la proposta della Salernitana ed è tornato in Serie A.

Il portoghese è riuscito a risollevare la formazione campana con una serie positiva da record. Dopo la sconfitta all’esordio contro la Lazio di Sarri, la Salernitana non ha più perso mette in fila ben dieci risultati utili di fila.

Due vittorie e otto pareggi, tenendo per tre volte la porta inviolata e fermando corazzate del calibro di Milan e Inter, ma soprattutto Napoli, nel giorno del possibile scudetto da festeggiare in casa, al Maradona.

La Salernitana di Paulo Sousa è riuscita, infatti, a ‘rovinare’ e rimandare il titolo dei partenopei, che dopo la sconfitta della Lazio a San Siro contro l’Inter erano pronti a dare il via alla festa proprio con un successo sui granata.

Il goal di Boulaye Dia, realizzato all’83’, ha però ammutolito lo stadio e un’intera città, che ha dovuto rinviare l’appuntamento con il terzo scudetto della storia.

A proposito dell’attaccante senegalese, l’ex Villarreal continua a macinare record. Con la tripletta alla Fiorentina è diventato il primo e unico giocatore africano a raggiungere quota 15 goal in un campionato in Serie A nella stagione d’esordio, assestandosi alle spalle soltanto di Osimhen e Lautaro Martinez nella classifica marcatori.

Ma non finisce qui. Dia è entrato anche nella storia della Salernitana superando una leggenda del calcio italiano come Marco Di Vaio, che fino a ieri era il miglior marcatore della storia della Salernitana in una singola stagione con 12 centri.

Numeri incredibili ai quali si aggiungono quelli di squadra di una Salernitana che continua a volare da quando in panchina c’è Paulo Sousa.

La striscia positiva con dieci gare senza sconfitte è la seconda migliore nei top 5 campionati d’Europa: solo il Manchester City di Guardiola con 12 ha fatto meglio dei campani, che in questa speciale classifica si posizionano avanti a Bayer Leverkusen (9), Marsiglia (8), Liverpool (7), Milan (6), Brest (6), Manchester United (5), Monza (5) e Clermont (5).

La rivincita di Paulo Sousa, che si gode il buon momento dei suoi e vuole festeggiare al più presto la salvezza aritmetica. Un traguardo importante e una risposta chiara dopo le critiche e il turbolento addio alla Fiorentina e all’Italia di sei anni fa.