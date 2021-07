La rovesciata di Taremi è il goal più bello della stagione: Insigne secondo

La splendida rete di Mehdi Taremi in Chelsea-Porto è stata premiata Goal of the Season. Secondo il tiro a giro di Insigne col Belgio, terzo Roofe.

Ci sperava, Lorenzo Insigne. Confortato dalla bellezza e dall'importanza del suo ormai celeberrimo tiro a giro, quello che ha consentito all'Italia di raddoppiare contro il Belgio nel quarto di finale degli Europei andato in scena a inizio mese. Ma il goal più bello della scorsa stagione, Euro 2020 compreso, non è il suo.

A trionfare è stato Mehdi Taremi, attaccante del Porto. Il Goal of the Season, la perla più luccicante dell'ultimo anno di calcio, l'ha realizzato lui. Bellissimo, anche se inutile: ad aprile ha superato Mendy in rovesciata, consentendo ai portoghesi di espugnare il campo del Chelsea per 1-0, ma lo 0-2 dell'andata rendeva impossibile l'approdo alle semifinali di Champions League.

Quasi il 30% delle votazioni, provenienti dagli appassionati di calcio che hanno espresso la propria preferenza sul sito dell'UEFA fino alle 10 di questa mattina, è dunque andata all'iraniano. Al secondo posto, come detto, Insigne. Terzo Kemar Roofe, a segno in Standard Liegi-Rangers 0-2 di Europa League.

Il premio di Goal of the Season è stato indetto nel 2015. Le prime due edizioni sono state vinte da Lionel Messi, quindi è toccato a Mario Mandzukic, autore della rete in rovesciata nella finale di Champions League contro il Real Madrid. Poi Cristiano Ronaldo e ancora Messi. Nel 2020 il riconoscimento non è stato assegnato.