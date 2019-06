La Roma tifa Liverpool: può incassare 4.5 milioni in caso di trionfo Reds

Anche la Roma guarda con interesse la finale di Champions League tra Liverpool e Tottenham: può incassare 4.5 milioni in caso di trionfo Reds.

Tutti gli occhi del mondo, almeno quello calcistico, questa sera sono puntati su Madrid: e si giocano la finale di Champions League. Anche in un club osserverà gli sviluppi del match con grande interesse.

Con DAZN segui la Serie A IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Si tratta della , forse anche l'unico che 'farà il tifo' per una delle due squadre in campo: il Liverpool. Una questione economica, che risiede nelle cessioni di Mohamed Salah e Alisson.

Sia l'egiziano che il brasiliano hanno lasciato la capitale d'Italia per trasferirsi nel Merseyside, rispettivamente per 42 milioni più al massimo 8 di bonus e per 62.5 milioni più al massimo 10 di bonus.

Sarebbero proprio i bonus la chiave. Come riporta 'Sky Sport', i giallorossi possono incassare una cifra vicina ai 4.5 milioni di euro se dovessero essere i 'Reds' a trionfare al Wanda Metropolitano.

Una cifra importante che potrebbe entrare nelle casse della Roma, ma solo in caso vittoria Liverpool. A Trigoria si tiferà quindi 'Reds', con buona pace per un altro ex come Lamela...