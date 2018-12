La Roma su DAZN: in un mese le sfide con Juventus e Parma

Attivando il mese gratuito, i tifosi della Roma potranno seguire il big-match contro la Juve e la sfida contro il Parma.

La sofferta vittoria sul Genoa ha dato un po' di respiro a una Roma in evidente difficoltà. I giallorossi, proprio nel momento più delicato della stagione, sono chiamati a sfidare l'unica squadra imbattuta in Serie A: la Juventus tritasassi di Massimiliano Allegri.

La sfida tra Juventus e Roma, in programma sabato sera alle 20.30, all'Allianz Stadium sarà trasmessa in esclusiva su DAZN. E sarà sempre DAZN a trasmettere anche Parma-Roma, la sfida in programma al Tardini sabato 29 dicembre alle ore 15.

Per i tifosi giallorossi è il momento ideale per sfruttare una delle possibilità offerte da DAZN: attivando adesso il mese gratuito, potranno così seguire tre gare della propria squadra e godere di tutta la proposta sportiva della piattaforma senza alcun costo.

DAZN, oltre a tante altri match di Serie A, offre tutte le gare di Serie B, Liga e Ligue 1 e tantissimi altri contenuti legati al calcio e ad altri sport.

La proposta di DAZN, al termine del mese di prova gratuita, prevede un costo mensile di €9.99 per l'intera offerta, con la possibilità di disdire gratuitamente l'abbonamento in ogni momento, senza obblighi o penali.