La Roma riparte da Lecce: Kluivert spinge Zaniolo verso la panchina

La Roma sarà protagonista a Lecce nel sesto turno del campionato di Serie A. Possibile panchina per Zaniolo, Diawara verso una maglia da titolare.

Reduce dalla sconfitta interna contro l’ , la prima patita in stagione, la proverà a ripartire dal Via del Mare. La compagine capitolina è infatti attesa da un che nell’ultima uscita in campionato ha messo in cascina punti importanti imponendosi sul campo della .

Per l’occasione, Paulo Fonseca dovrebbe affidarsi ancora ad un 4-2-3-1 nel quale Florenzi dovrebbe tornare ad agire a destra in una linea difensiva davanti a Pau Lopez che dovrebbe essere completata da Mancini, Smalling (potrebbe far rifiatare Fazio) e Kolarov.

In mediana, Diawara corre verso una maglia da titolare e a lasciargli il posto sarà uno tra Cristante e Veretout, con il transalpino che pare al momento in leggero vantaggio e potrebbe dunque partire dal 1’. Le novità più importanti potrebbero riguardare il terzetto che agirà alle spalle dell’unica punta Dzeko che, per l’occasione, potrebbe essere ridisegnato.

Con Perotti e Under ancora indisponibili, potrebbe toccare a Kluivert e Mkhitaryan sugli esterni mentre Pellegrini, nonostante una fastidiosa fascite plantare, dovrebbe stringere i denti e agire in posizione di trequartista. Qualora dovessero essere queste le scelte del tecnico lusitano, a farne le spese sarebbe Zaniolo che si accomoderebbe inizialmente in panchina.

Consueto 4-3-1-2 invece per Fabio Liverani che in mediana non potrà contare su Tabanelli. Chiavi del centrocampo affidate quindi all’ex Tachtsidis (recuperato) con Petriccione e Majer che si posizionerebbero da interni di destra e sinistra.

In attacco, spazio alla coppia formata da Babacar e Falco con Mancosu, ottima rivelazione di questa prima parte di stagione, che agirebbe a supporto alle loro spalle.

Ecco le probabili formazioni di Lecce-Roma:

LECCE (4-3-1-2): Gabriel; Rispoli, Lucioni, Rossettini, Calderoni; Petriccione, Tachtsidis, Majer; Mancosu; Falco, Babacar.

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi, Mancini, Smalling, Kolarov; Diawara, Veretout; Kluivert, Lo. Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.