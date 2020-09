La Roma ricorda Willy Monteiro: maglia 10 e lutto al braccio

La Roma e il Frosinone, prima della loro gara amichevole, hanno regalato alla sorella del ragazzo ucciso a Colleferro le maglie numero 10 autografate.

sotto shock per quanto accaduto a Colleferro. Willy Monteiro è stato come noto barbarmente ucciso da diversi aggressori dopo che il ragazzo aveva cercato di difendere un amico. Sognava di giocare nella e la squadra capitolina l'ha omaggiato prima della gara contro il .

Sia la Roma, sia il Frosinone, hanno infatti regalato alla sorella di Willy due maglie autografate da tutti i giocatori: due casacche numero dieci con il suo nome per ricordare il ragazzo che ha perso la vita negli scorsi giorni gettando nello sconforto famiglia, amici e il paese intero.

La Roma è inoltre scesa in campo per l'amichevole con il lutto al braccio. Previste ulteriori iniziative inoltre per ricordare la memoria del giovane Willy, ricordato dalla società giallorossa su Twitter dopo la notizia della tragica scomparsa:

Altre squadre