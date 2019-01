La Roma riabbraccia De Rossi: il capitano torna in campo dopo tre mesi dall'infortunio al ginocchio

Daniele De Rossi è tornato in campo dopo tre mesi dall'infortunio: unica nota positiva in quella che per la Roma è stata una serata nera.

Fuori squadra da più di tre mesi a causa di quello che lui stesso ha definito l'infortunio più serio della sua carriera, Daniele De Rossi ha fatto il suo ritorno in campo nella serata peggiore per la Roma.

I giallorossi sono stati infatti battuti dalla Fiorentina per 7-1, venendo così eliminati dalla Coppa Italia, con De Rossi che è subentrato a El Shaarawy al 77'.

Il risultato era già ampiamente compromesso, con i viola in vantaggio per 5-1, e Di Francesco ha deciso di sfruttare il tempo rimasto per permettere al capitano giallorosso di accumulare i primi minuti dopo il lungo stop.

Un rientro molto amaro, con De Rossi che a fine gara ha accompagnato alcuni compagni sotto al settore ospiti occupato dai tifosi della Roma per salutare.

Out dallo scorso 28 ottobre, per un problema al ginocchio, il centrocampista giallorosso avrebbe sognato sicuramente un ritorno in campo di tutt'altro tipo. Ora ad aspettarlo ci sarà la sfida di domenica sera contro il Milan in campionato.