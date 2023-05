La Roma recupera Dybala: rifinitura col gruppo alla vigilia del ritorno col Bayer Leverkusen

L'argentino si allena con il resto della squadra e sarà convocato: possibile impiego dall'inizio. Anche Smalling ed El Sharaawy in gruppo.

Giornata di vigilia per la Roma di José Mourinho. Le formazione giallorossa è scesa in campo a Trigoria prima della partenza per la Germania per preparare la gara di ritorno della semifinale di Europa League contro il Bayer Leverkusen.

Arrivano buone notizie per l’allenatore portoghese dei giallorossi. Paulo Dybala ha iniziato la seduta l’allenamento insieme al resto del gruppo. Con l’argentino anche Stephan El Shaarawy e Chris Smalling, mentre gli unici assenti sono gli infortunati Kumbulla e Llorente.

L’ex Juve ha smaltito l’infortunio alla caviglia che lo ha tenuto ai box negli ultimi giorni e dopo l’allenamento parziale in gruppo di ieri è sceso in campo con il resto della squadra.

A questo punto, la convocazione di Dybala appare certa - salvo colpi di scena -, con l’argentino che potrebbe stringere i denti e scendere in campo dall’inizio.

Discorso diverso per quanto riguarda Smalling, che partirà per Leverkusen con il resto della squadra ma non dovrebbe scendere in campo alla BayArena.