La Roma presenta la nuova maglia: richiama il tema del 'ghiacciolo'

Maglia speciale della Roma per la nuova stagione, a richiamare quella del 1979-1980 che veniva soprannominata come la divisa del 'ghiacciolo'.

Mentre la stagione attuale si appresta a terminare, è già tempo di presentare le nuove divise per la prossima annata. Lo fa anche la , che si sposa ancora a Nike, e che presenta una prima maglia molto suggestiva e affascinante.

🟥🟧🟨 #ASRoma e Nike presentano la divisa home per la stagione 2020-21 🟨🟧 🟥 pic.twitter.com/z04N2ogOHb — AS Roma (@OfficialASRoma) July 22, 2020

Come riportato dal comunicato ufficiale di Nike, nel 2020 ricorre il 40° anniversario del successo dell’AS Roma nella coppa nazionale del 1979-1980, che giunse al termine di un biennio che vide il club scendere in campo con delle divise affettuosamente soprannominate ‘ghiacciolo’ per via delle tonalità utilizzate e del particolare design realizzato da Piero Gratton, ideatore del lupetto.

Per la stagione 2020-21 gli iconici colori dell'#ASRoma sono stati reinterpretati per creare un kit unico e inconfondibilmente giallorosso 🟥🟧🟨



📄 https://t.co/rbzyhno8WB pic.twitter.com/mU0m8RQljJ — AS Roma (@OfficialASRoma) July 22, 2020

Ebbene, questa divisa richiama proprio quel tema, anche se in una versione decisamente più moderna. Lorenzo Pellegrini e Nicolò Zaniolo sono i due protagonisti scelti dalla Roma per presentare la nuova maglia.

La divisa della Roma per la stagione 2020-2021 è già disponibile per l'acquisto sullo store online della Nike.