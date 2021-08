La Roma perde la testa col Betis: espulsi Pellegrini, Mancini, Mourinho e Karsdorp

Un goal irregolare di Alex Moreno provoca la rabbia della Roma e una pioggia di cartellini rossi: la gara finisce 5-2 per gli spagnoli.

Dopo la rissa contro il Porto, altra gara tesissima per la Roma in casa del Betis. Gli spagnoli vincono l'amichevole di Siviglia con un pesantissimo 5-2, ma è un risultato pesantemente condizionato da quel che accade nell'ultima mezz'ora.

Tutto nasce al 58': sul punteggio di 2-2 (a segno l'esordiente Shomurodov e Mancini) il Betis segna il goal del terzo vantaggio con una furbata di Alex Moreno, che spinge il pallone in rete con una mano e provoca l'incontenibile rabbia giallorossa.

Lorenzo Pellegrini - ammonito in precedenza - protesta in maniera veemente nei confronti del direttore di gara, che non esita ad estrarre il secondo giallo che chiude anzitempo la gara del numero 7.

A quel punto entra in campo anche Mourinho per protestare e viene cacciato a sua volta. Come se non bastasse, cinque minuti dopo, arriva anche il terzo rosso all'indirizzo di Mancini, che riceve la doppia sanzione dopo una contatto ravvicinato con Borja Iglesias.

Al 78' rosso diretto anche per Karsdorp, autore di un duro intervento, e Roma che chiude in otto contro undici, e con una sconfitta per 5-2, un'amichevole dall'altissimo tasso di tensione. Una serata da dimenticare al più presto.

IL TABELLINO DI BETIS-ROMA 5-2

Marcatori: 4' Rodri (B), 27' Shomurodov (R), 30' Fekir (B), 51' Mancini (R), 58' Alex Moreno (B), 80' Tello (B), 83' Robert (B)

BETIS (4-4-2): Rui Silva; Sabaly (17' Montoya), Gonzalez, Victor Ruiz, Alex Moreno; Rodri (72' William Carvalho), Sergio Canales (52' Guardado), Akouokou (72' Roberto Gonzalez), Ruibal (73' Joaquin); Fekir, Borja Iglesias (73' Tello). All. Pellegrini

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio (70' Fuzato); Karsdorp, Mancini, Smalling (46' Ibanez), Calafiori; Cristante (46' Bove), Diawara (46' Veretout); Zaniolo (63' Carles Perez), Pellegrini (46' El Shaarawy), Mkhitaryan; Shomurodov (67' Kumbulla). All. Mourinho

Arbitro: Jorge Figueroa (Spagna)

Ammoniti: Karsdorp, Pellegrini, Mkhitaryan, Zaniolo, Mancini

Espulsi: Pellegrini, Mancini, Karsdorp (più Mourinho)