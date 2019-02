La Roma pensa a Mirabelli: l'ex ds rossonero può sostituire Monchi

Arsenal e Siviglia sono interessate a Monchi e la Roma non vuole farsi trovare impreparata: contatti con Mirabelli, libero dopo l'addio al Milan.

Meno di un anno dopo il suo traumatico addio al Milan, Massimiliano Mirabelli può tornare in pista. E in un'altra piazza prestigiosissima: anche la Roma sta pensando a lui in vista della prossima stagione.

Con DAZN segui la Serie A IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Lo riferisce l'edizione odierna del 'Messaggero', secondo cui tutto è legato alla possibile separazione dall'attuale direttore sportivo, ovvero Monchi. Lo spagnolo a Roma sta ricevendo più di qualche critica per la costruzione della rosa attuale a disposizione di Di Francesco, ma all'estero gode sempre di una grande considerazione.

Non si placano infatti le voci che vogliono Monchi sempre nel radar dell'Arsenal. Ma anche il Siviglia, dove nelle scorse stagioni ha fatto meraviglie, sarebbe attratto dalla possibilità di un secondo matrimonio. Magari nelle vesti di presidente, e non più di direttore sportivo.

La Roma non vuole dunque farsi trovare impararata da una possibile partenza di Monchi e, come detto, ha già iniziato a sondare altre piste. E una di queste è proprio quella che porta a Mirabelli, attualmente senza squadra dopo l'esperienza al Milan.

Contatti informali, almeno per il momento. Nulla di così concreto da lasciar presagire un matrimonio immediato. Ma la pista potrebbe diventare sempre più concreta con il passare delle settimane. Mirabelli aspetta: sarà la Roma a riaccoglierlo in Serie A?