La Roma passa a Salerno, Mourinho esalta Dybala e Zaniolo: "Sono stati perfetti"

Il tecnico portoghese elogia la prova dei suoi attaccanti: l'argentino ha colpito un palo, per Zaniolo prova di spessore.

Il campionato della Roma si è aperto con un successo di misura sul campo della Salernitana. All'Arechi, i giallorossi hanno indirizzato le operazioni poco dopo la mezz'ora grazie al piazzato vincente di Bryan Cristante.

E' il goal di un centrocampista, dunque, a impacchettare i primi tre punti della stagione per José Mourinho. Il tecnico lusitano risponde ai successi delle milanesi e della Lazio, spendendo parole d'elogio per i propri attaccanti. Per la precisione Paulo Dybala e Nicolò Zaniolo.

La 'Joya', che l'anno scorso all'Arechi aveva segnato con la maglia della Juventus, ha giocato la sua prima gara ufficiale con i colori giallorossi, partendo ovviamente da titolare prima di essere sostituito all'88' da El Shaarawy.

L'argentino ha superato il primo esame da numero 21 romanista galleggiando sulla linea della sufficienza piena, riservando per le prossime occasioni il carico di effetti speciali che ci si aspetta da lui.

Dybala, comunque, il segno ha rischiato di lasciarlo per davvero quando il suo piazzato al 44' si è stampato contro il palo negandogli la gioia della rete al debutto.

Sette minuti prima, invece, si era conclusa la gara di Zaniolo, rilevato dall'altro esordiente Georginio Wijnaldum. Il numero 22, pur vanificando qualche chance in avvio di gara, ha inscenato una gara grande spessore e di strapotere fisico che in più di un'occasione hanno mandato in tilt la retroguardia campana.

Musica per le orecchie di Mourinho che nel post gara ha commentato così la prestazione dei suoi calciatori:

"Potreste dire che Dybala e Zaniolo potevano fare due goal, ma per me oggi sono stati perfetti".

E quando arriveranno anche quelli, per gli avversari i problemi cresceranno in maniera esponenziale.