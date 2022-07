La Roma lavora alle cessioni: Kluivert tratta col Galatasaray, in 3 saltano il Tottenham

Dialoghi in corso tra il club giallorosso e il Galatasaray per il calciatore olandese: la società capitolina ha fissato il prezzo del cartellino.

Il mercato in entrata continua a infiammare l'ambiente Roma. Entusiasmo alle stelle in casa giallorossa dopo la presentazione di Paulo Dybala e che potrebbe aumentare ancora in caso di nuovi arrivi. Tra i desideri della dirigenza giallorossa c'è sempre Wijnaldum, centrocampista in uscita dal PSG. A Trigoria si lavora, però, anche in uscita con il direttore generale Tiago Pinto che deve trovare una nuova sistemazione ai calciatori fuori dal progetto tecnico di José Mourinho.

In questa particolare lista figurano i nomi di Shomurodov, Carles Perez e Jordan Veretout. Un'ulteriore conferma è arrivata nelle ultime ore: i tre, al centro di rumors di mercato da giorni, non sono partiti con il resto della squadra in direzione Tel Aviv, Israele, dove la formazione di Mourinho affronterà il Tottenham di Antonio Conte in amichevole.

Il dirigente portoghese spera di trovare presto una soluzione per poter alleggerire il monte ingaggi e accumulare un tesoretto da reinvestire sul mercato in entrata: nel mirino ci sono proprio il centrocampista olandese del PSG e un difensore centrale.

Tra i partenti c'è anche Justin Kluivert, che potrebbe salutare la Capitale a breve. Nelle ultime ore si sono registrati contatti tra la Roma e il Galatasaray. Il club giallorosso chiede 12 milioni per lasciar partire il classe 1999, reduce dalla stagione in prestito al Nizza in cui ha totalizzato 6 goal e 6 assist in 31 presenze tra Ligue 1 e Coppa di Francia. Al momento non c'è l'accordo tra le parti ma le parti continuano a dialogare nel tentativo di arrivare alla fumata bianca.