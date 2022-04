La Roma lavora al rinnovo di Cristante, tutto fatto per Mancini

Un finale di stagione tutto da vivere con un occhio già alla prossima annata, iniziando a programmare. La Roma continua a lavorare su due fronti, divisa tra il campo con un posto in Europa da conquistare in campionato e la Conference League da provare a vincere e gli uffici di Trigoria, in cui si progetta la nuova squadra da mettere a disposizione di José Mourinho nella stagione 2022/2023.

In questo senso vanno delineandosi le strategie del club giallorosso in vista della prossima annata. Nelle scorse settimane, il general manager Tiago Pinto ha definito il rinnovo del contratto con adeguamento salariale di Gianluca Mancini. Le parti hanno trovato l'intesa per un nuovo accordo fino al 30 giugno 2026 da 3,5 milioni di euro. La Roma annuncerà il rinnovo di Mancini al termine della stagione in corso.

L'articolo prosegue qui sotto

Quello dell'ex difensore dell'Atalanta non è l'unico rinnovo su cui si è focalizzata l'attenzione della Roma nelle ultime settimane. Col benestare di José Mourinho prosegue la trattativa per il prolungamento di Bryan Cristante. L'ex calciatore di Milan, Benfica e Atalanta ha il contratto in scadenza nel 2024. Le parti continua a dialogare, con sensazioni positive circa l'esito finale della trattativa.

L'idea dei dirigenti del club capitolino è quella di confermare solamente il classe 1995 di San Vito al Tagliamento nella rivoluzione in mezzo al campo programmata per l'estate. In uscita ci sono Jordan Veretout, Amadou Diawara e Gonzalo Villar, ora in prestito al Getafe.

Una strategia già definitiva da parte della Roma, che dopo aver blindato Mancini punta alla conferma di Cristante, considerato al centro del progetto targato José Mourinho.