La Roma ha un Mkhitaryan devastante: è il centrocampista più decisivo d'Europa

A segno anche col Torino, Henrikh Mkhitaryan sta per eguagliare il bottino personale del 2019/20 dopo 12 turni. Con numeri record tra goal e assist.

L'assist è sempre stato il suo pane. In , in , e poi in e in . Henrikh Mkhitaryan ne fa ancora, per carità. Ma da qualche mese, con la maglia della , ha imparato anche a bucare con insolita costanza i portieri avversari. Scatenandosi in una fresca serata di inizio novembre, in un 5-0 al Cluj nel girone di , e toccando l'apice con la tripletta al . Senza più fermarsi.

7 goal in campionato, recita il tabellino dell'ex trequartista di e , più uno in Europa League: quello contro il Cluj, appunto. Niente male, per uno che di mestiere non fa esattamente l'attaccante. Mkhitaryan arrivava da una stagione da 9 centri in , a un passo dalla doppia cifra. Non male neppure qui. Ma il dato di fatto è uno: dopo 12 giornate, l'armeno ha quasi eguagliato il bottino collezionato nell'annata d'esordio in Italia.

Altro dato piuttosto significativo: come riporta Opta, Mkhitaryan è il centrocampista - nel suo caso offensivo, ma pur sempre catalogabile come centrocampista - che quest'anno ha preso parte al maggior numero di reti nei 5 campionati europei, 12. Suddivise quasi equamente tra goal personali (7, appunto, l'ultimo proprio contro il ) e assist per i compagni (5).

12 - Henrikh #Mkhitaryan è il centrocampista che ha preso parte a più gol in questa stagione nei top-5 campionati europei: 12 (sette reti e cinque assist). Stella. #RomaTorino #SerieA — OptaPaolo (@OptaPaolo) December 17, 2020

Un'esplosione non proprio inattesa, perché le qualità di Mkhitaryan le conoscono tutti. Da anni. Dai tempi dello , e poi del . Ma sta di fatto che il quasi trentaduenne (spegnerà le candeline il 21 gennaio) di Erevan sta vivendo all'ombra del Cupolone una delle migliori annate della propria carriera. E non soltanto dal punto di vista dei numeri e delle statistiche realizzative. Quelli sono una conseguenza, semmai.

Una sorta di seconda giovinezza determinata anche e soprattutto dal vestito tattico che Paulo Fonseca ha ritagliato su misura per la Roma. Un 3-4-2-1 in cui Mkhitaryan è libero di svariare sulla trequarti, gironzolando alla ricerca della posizione giusta, avanzando palla al piede, scambiando a ripetizione con Spinazzola sul centro-sinistra o col 'gemello' Pedro, ieri rivale nei derby londinesi e oggi suo partner di sostegno alla prima punta Dzeko.

"Henrikh è un giocatore molto intelligente, che può giocare in più di una posizione - ha detto di lui Fonseca - Il suo atteggiamento è un esempio. Per cui non mi stupisce quello che sta facendo".

Potendo permetterselo, Fonseca a Mkhitaryan non rinuncia praticamente mai. In campionato lo ha sempre schierato: 12 volte su 12, 11 delle quali lasciandolo in campo per tutti i 90 minuti e un'altra, contro l' alla terza di campionato, togliendolo a una ventina di minuti dalla fine. Più un po' di turnover in Europa League, necessario e naturale considerata la morbidezza del gruppo capitato ai giallorossi.

La Roma di Mkhitaryan diverte, si diverte, vince. Certo, ogni tanto ha qualche blackout: quello di , ad esempio, ma pure il finale rilassato di ieri sera contro un Torino in 10 dal quarto d'ora ha fatto rizzare più di qualche capello. Ma i numeri, ancora una volta, parlano chiaro: senza quel pasticcio di , con Diawara che non doveva giocare e invece è stato schierato, la squadra di Fonseca sarebbe terza da sola, davanti alla e a -3 dal . Con un giocatore del genere, sognare è piuttosto facile.