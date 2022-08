La Roma cede: ufficiali Carles Perez al Celta Vigo e Villar alla Sampdoria

E' tutto fatto per il trasferimento dell'attaccante spagnolo al Celta Vigo, mentre il centrocampista rimane in Serie A: è della Samp.

La Roma sfoltisce la rosa ad una manciata di giorni dal debutto in campionato sul campo della Salernitana. In casa giallorossa, infatti, si segnala l'ufficialità di due operazioni in uscita.

Carles Perez saluta la Capitale e torna in Spagna per vestire la maglia del Celta Vigo. Il club iberico ha annunciato tramite una nota ufficiale l'avvenuto accordo con la società romanista che sancisce il trasferimento dell'attaccante classe 1998.

Addio ai colori giallorossi anche per Gonzalo Villar, sbarcato a Roma nell'estate del 2020, ma finito progressivamente ai margini del progetto tecnico.

Anche per il centrocampista spagnolo è giunto il momento del cambio di maglia, ma non di campionato. Villar, infatti, rimane in Serie A e giocherà nella Sampdoria agli ordini di Marco Giampaolo.

"L’U.C. Sampdoria comunica di aver acquisito a titolo temporaneo con diritto di opzione dall’A.S. Roma i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Gonzalo Villar (nato a Murcia, Spagna, il 23 marzo 1998). Il centrocampista ha sottoscritto un contratto economico fino al 30 giugno 2027".