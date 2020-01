La Roma brucia il Bologna per Ibañez: affare da 11 milioni totali

Roger Ibañez ha scelto la Roma. Prestito di 18 mesi con obbligo di riscatto. Cetin andrà al Verona, Juan Jesus verso la Fiorentina.

L'intrigo di calciomercato tra , e si è risolto nella notte. Roger Ibañez ha scelto i giallorossi per il suo futuro, accantonando l'ipotesi che portava ai Felsinei. Il difensore lascerà quindi la Dea per sbarcare nella Capitale.

Secondo quanto riportato da 'Sky Sport', l'Atalanta aveva accettato entrambe le offerte, sia quella del Bologna che quella della Roma. Sinisa MIhajlovic aspettava il brasiliano ed era molto fiducioso, ma alla fine la corte di Petrachi ha avuto la meglio.

Questa la formula del trasferimento: si tratta di un prestito di 1 milione di euro per 18 mesi, poi scatterà l'obbligo di riscatto a 8 milioni, più 2 milioni di euro legati ad alcuni bonus. In totale sarebbero 11 milioni di euro.

L'Atalanta di fatto sostituisce nella sua rosa Caldara per Ibañez, mentre la Roma si prepara a fare spazio nel suo roster all'entrate del difensore centrale classe 1998.

Come riportato dal 'Corriere dello Sport', infatti, due cessioni diventano imminenti. Mert Cetin è vicinissimo al prestito al , con la formula del prestito secco, per fare esperienza e poi ritornare alla base.

Per Juan Jesus invece resta sempre in piedi l’ipotesi della cessione a titolo definitivo alla . Il club viola, che aveva quasi mollato Juan Jesus per i prezzi troppo alti qualche giorno fa, potrebbe tornare in pista se la Roma scendesse dalla richiesta iniziale di 7/8 milioni.