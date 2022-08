La Roma deposita il contratto di Camara: ufficiale il nuovo colpo a centrocampo

Il club giallorosso ha ufficializzato l'arrivo del centrocampista guineano dall'Olympiacos: operazione in prestito oneroso con diritto di riscatto.

José Mourinho ha un nuovo centrocampista a disposizione. Dopo l'infortunio di Georginio Wijnaldum, la Roma è corsa ai ripari e ha chiuso un altro colpo in mezzo al campo per lo 'Special One'. I giallorossi hanno ufficializzato l'arrivo di Mady Camara dall'Olympiacos, come si evince dal sito della Lega Serie A.

Depositato, dunque, il contratto del nazionale guineano classe 1997 che si trasferisce con la formula del prestito oneroso a 1,5 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 11,5 milioni.

Camara è arrivato nella giornata di martedì a Roma, ed esattamente all'aeroporto di Fiumicino, prima delle visite mediche di rito e la firma del contratto che lo legherà ai giallorossi.

Già nel mirino del Monza, prima dell'inserimento decisivo della Roma, Camara ha disputato in questa stagione 3 presenze tra preliminari di Champions ed Europa League. Il 25enne ha totalizzato 19 goal e 13 assist in 181 apparizioni con la maglia del sodalizio greco.

In passato ha indossato anche la maglia dell'Ajaccio, tra il 2016 e il 2018, esordendo contro il Monaco in Coppa di Francia, prima di trasferirsi in Grecia.

Ora l'avventura del guineano nella Capitale è ufficialmente iniziata: Camara è un nuovo calciatore della Roma targata José Mourinho.