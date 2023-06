La Roma accelera per Scamacca: Tiago Pinto a Londra per incontrare il West Ham

La Roma tenta l’accelerata decisiva per Gianluca Scamacca: Tiago Pinto è volato a Londra per incontrare i dirigenti del West Ham.

Prima ha rafforzato il suo centrocampo assicurandosi Houssem Aouar, poi ha pensato alla difesa arrivando ad un passo dalla chiusura per Evan N'Dicka e adesso si sta concentrando sull’attacco.

La Roma corre veloce sul mercato e, dopo aver individuato in Gianluca Scamacca l’uomo giusto per il suo reparto offensivo, sta cercando in queste ore un’accelerata che potrebbe essere decisiva.

Il general manager dell’area sportiva della Roma, Tiago Pinto, è infatti volato a Londra per incontrare i dirigenti del West Ham. Negli ultimi giorni si è parlato di una possibile apertura degli Hammers ad un’operazione che prevedesse un prestito e adesso è evidentemente arrivato il momento di approfondire il discorso.

Scamacca, che avrebbe già dato il suo assenso ad un ritorno in Italia, sarebbe l’elemento ideale da mettere a disposizione di José Mourinho, visto che Tammy Abraham è infortunato e resterà ai box per molti mesi ancora.

Per l’attaccante italiano, che recentemente è stato accostato anche a Milan ed Inter, si tratterebbe di un ritorno in giallorosso. Cresciuto nelle giovanili della Roma, non ha mai esordito in prima squadra.

Approdato nell’estate del 2022 al West Ham per una cifra complessiva superiore ai 40 milioni di euro (bonus compresi), in questa stagione ha totalizzato 27 presenze complessive condite da 8 reti (3 delle quali in Premier League in 16 presenze).

Operato ad aprile al menisco esterno del ginocchio destro, è già da considerarsi pronto al rientro.