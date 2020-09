La Roma a un passo da Milik: l'arrivo del polacco non coincide con la partenza di Dzeko

L'acquisto di Milik dal Napoli non comporterebbe in automatico la partenza di Edin Dzeko: la Roma potrebbe passare al modulo con due punte 'vere'.

Eppur si muove. Il calciomercato della , che sembrava un infinito stand-by, inizia a fare registrare qualche sussulto.

Finora, a pochissimi giorni dal debutto in campionato a , i giallorossi hanno aggiunto alla rosa a disposizione di Fonseca soltanto lo spagnolo Pedro perdendo, rispetto alla rosa dell'anno scorso, Zappacosta, Kalinic, Kolarov e soprattutto Smalling.

L'infortunio dI Zaniolo ha ulteriormente complicato i piani di mister Fonseca che, privo di difensori centrali ha dovuto provare Cristante al centro della difesa a 3 (con risultati non proprio esaltanti) e si ritrova in organico una sola punta di ruolo, Dzeko, senza alcuna alternativa.

Edin Dzeko, capitano e bomber, che sembra sempre sul piede di partenza. La , che però sembra più vicina a Suarez, lo tiene in caldo, magari come Piano B. L' , invece, una volta appresa la notizia della permanenza di Lautaro Martinez sembra averlo depennato dalla lista desideri che invece lo vedeva in pole position in caso di partenza dell'argentino.

È di ieri sera la notizia di un assalto ad Arek Milik: l'attaccante polacco, ormai in rotta col , era stato seguito dalla Roma ancor prima di approdare in e l'affare ora potrebbe concludersi. Ma non è detto che l'arrivo di Milik debba necessariamente condurre alla cessione di Dzeko. In primo luogo, i due possono giocare insieme, in secondo luogo Fonseca non ha mai negato la possibilità di adottare un modulo con due punte vere.

Dopo l'infortunio di Zaniolo, il 3-4-1-2 (o il 4-3-1-2) diventa un'opzione per i giallorossi, con Pellegrini (che potrebbe tornare utile anche nella linea di centrocampisti) e Mkhitaryan a contendersi il ruolo di trequartista e i vari Pedro, Carles Perez e Kluivert a rappresentare le alternative per gli attaccanti nel caso in cui Fonseca preferisca non optare per la coppia 'pesante' o voglia concedere un turno di riposo a uno dei due.

Inoltre, in difesa, l'arrivo imminente di Kumbulla permetterebbe a Fonseca di avere tre centrali di ruolo (con Ibanez e Mancini), quattro se Smalling dovesse tornare in giallorosso. Un roster perfetto per adottare la difesa a 4 e magari dirottare Ibanez a destra per far fronte alla mancanza di un laterale di ruolo affidabile.

E poi ci sono gli esuberi: tanti, troppi. Da Juan Jesus a Pastore, passando per Santon e almeno uno tra Kluivert e Under, ma anche Perotti, Olsen, Coric e via così.

Questo è il quadro della Roma a quattro giorni dal debutto in campionato e a venti giorni dalla chiusura del calciomercato. C'è da lavorare, ma qualcosa, adesso, si muove davvero.