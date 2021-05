La rivincita di Thiago Silva: "Ogni volta che il PSG veniva eliminato era colpa mia"

Thiago Silva ce l'ha fatta. Dopo averla inseguita per anni a Parigi, il difensore brasiliano ha alzato la Champions League al cielo di Porto ma con la maglia del Chelsea.

E intervistato da 'RMC Sport' ne ha approfittato per togliersi qualche sassolino nei confronti della sua ex squadra.

Thiago Silva però intanto si gode la sua rivincita personale, seppure macchiata dall'infortunio che lo ha costretto a lasciare il campo prima dell'intervallo contro il Manchester City.

"E' il momento più importante della mia carriera. Indimenticabile, incredibile. Dover uscire è stato difficile per me, ma la squadra ha difeso bene. Abbiamo sofferto e abbiamo vinto. Per me è speciale soprattutto per la pressione che ho vissuto a Parigi".