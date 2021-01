La rivincita di Oliver Burke: non vinceva mai, ha steso il Manchester United

Oliver Burke è il giocatore con la più lunga striscia di insuccessi in Premier: 25 di fila. Flop a Lipsia, ha firmato il colpo dello Sheffield United.

Il 29 dicembre 2020 è un giorno che Oliver Burke non scorderà tanto facilmente. Difficile, del resto, far finta di nulla quando il tuo nome compare su quotidiani e siti web per un motivo poco nobile (sportivamente, almeno). Un record che lo scozzese detiene ancora, ma da qualche ora con minore amarezza.

Burke è l'attaccante dello Sheffield United. E lo Sheffield United è il fanalino di coda della Premier League con appena 8 punti conquistati in 20 partite. Non è più la peggior squadra dei maggiori campionati europei: quel titolo appartiene ora al disastrato Schalke 04, che di punti ne ha racimolati appena 7 in Bundesliga. Però la sua classifica non è e continua a non essere un bel vedere.

Naturale che anche per Burke le cose non stiano andando benissimo. Per farla breve, lo scozzese sta affondando assieme al resto della nave. Però proprio lui, ieri sera, ha segnato il goal decisivo che ha consentito allo Sheffield United di espugnare clamorosamente il campo del Manchester United per la prima volta da quasi 50 anni, lasciandosi alle spalle un record poco invidiabile.

Burke è infatti il giocatore con la più lunga striscia di insuccessi della storia della Premier League. 25, per la precisione, tra pareggi (pochi) e sconfitte (tante). Collezionati prima con il West Bromwich Albion, nel 2017/18, e poi a Sheffield nella prima parte di questa stagione. Lo scorso 29 dicembre, perdendo per 1-0 in casa del Burnley, ha superato il precedente - e celebre - primato di Gareth Bale, fermatosi a 24 nel 2009.

Allo Sheffield United il quasi ventiquattrenne attaccante originario della Scozia è arrivato la scorsa estate dal West Brom, dopo una lunga peregrinazione in giro per l'Europa: nel 2016 il Lipsia lo aveva strappato al Nottingham Forest per 12 milioni di euro, a soli 19 anni, facendo di lui ai tempi il giocatore più costoso della storia del calcio scozzese.

L'avventura in Bundesliga non è però andata come Burke e il Lipsia si sarebbero attesi: una stagione (2016/17) con una sola rete all'attivo e poi, l'estate seguente, il foglio di via per il West Bromwich Albion, giunto a spendere ancora di più rispetto a quanto avevano sborsato i tedeschi, ovvero 16 milioni di euro.

Proprio al WBA, nel 2017, è iniziata la lunga striscia senza vittorie in Premier League di Burke, solo parzialmente interrotta dalla retrocessione in Championship dei Baggies e dai prestiti al Celtic e al Deportivo Alaves. Striscia che si è completata allo Sheffield United con quel ko col Burnley, seguito in ogni caso da un successo contro il Newcastle il 12 gennaio. Ma la vittoria dell'Old Trafford può segnare un punto di svolta. Per le Blades, ma anche per Burke.